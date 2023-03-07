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В Минске ранили сотрудника милиции

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Виктор Толочко/РИА Новости

В Минске сотрудник милиции ранен ножом во время вызова. Как пишет РИА Новости, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков

«В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения», — сказано в сообщении Telegram-канала Министерства.

Накануне вечером в отделение милиции от жительницы белорусской столицы поступило сообщение о вызове. На место направился наряд патрульно-постовой службы.

Во время разбирательства экс-супруг заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи.

Правоохранитель в ответ применил табельное оружие на поражение.

«Нападавший обезврежен», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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