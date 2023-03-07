Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кардиолог Павличенко назвала вес, который опасен для здоровья

close
100%
Depositphotos

Понятие здорового веса традиционно основано на расчете индекса массы тела (ИМТ). ИМТ – это отношение массы тела в кг к квадрату роста в метрах и вычисляется по формуле: ИМТ= кг/м2. С увеличением ИМТ выше 25 возрастает риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

По словам эксперта, нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9. Люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Диагноз «ожирение» ставится при ИМТ выше 30, ИМП же от 40 и более считается морбидным ожирением.

«Для состояния здоровья имеет значение не только вес, но и количество жировой ткани, а также ее тип и распределение. Наиболее серьезно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение или отложение жира в области живота. Для его оценки измеряют окружность талии (ОТ). ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин – признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска», – рассказала кардиолог Светлана Павличенко.

При этом отложения висцерального жира, образующегося вокруг внутренних органов, и накопление жира в печени встречаются даже у людей с нормальным и небольшим избыточным весом: при ИМТ 25-30.

«Эти виды отложений провоцируют метаболический синдром: повышенное артериальное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень «плохого» холестерина низкой плотности. Наиболее частая причина этих явлений – неправильное питание, в первую очередь избыток сахара в рационе, и недостаточное количество пищевых волокон. Регулярное злоупотребление сахаром повышает риск жирового перерождения печени – тяжелого метаболического заболевания», – объяснила кандидат медицинских наук.

Диетолог рекомендовала стараться поддерживать вес в здоровых границах, ориентируясь на ИМТ, не забывать о правильном питании, а также проходит регулярную диспансеризацию в любом возрасте – особенно после 40 лет.

Ранее врач назвал опасные последствия спорта для людей с лишним весом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть