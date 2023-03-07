Кардиолог Павличенко назвала вес, который опасен для здоровья

Понятие здорового веса традиционно основано на расчете индекса массы тела (ИМТ). ИМТ – это отношение массы тела в кг к квадрату роста в метрах и вычисляется по формуле: ИМТ= кг/м2. С увеличением ИМТ выше 25 возрастает риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

По словам эксперта, нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9. Люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Диагноз «ожирение» ставится при ИМТ выше 30, ИМП же от 40 и более считается морбидным ожирением.

«Для состояния здоровья имеет значение не только вес, но и количество жировой ткани, а также ее тип и распределение. Наиболее серьезно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение или отложение жира в области живота. Для его оценки измеряют окружность талии (ОТ). ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин – признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска», – рассказала кардиолог Светлана Павличенко.

При этом отложения висцерального жира, образующегося вокруг внутренних органов, и накопление жира в печени встречаются даже у людей с нормальным и небольшим избыточным весом: при ИМТ 25-30.

«Эти виды отложений провоцируют метаболический синдром: повышенное артериальное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень «плохого» холестерина низкой плотности. Наиболее частая причина этих явлений – неправильное питание, в первую очередь избыток сахара в рационе, и недостаточное количество пищевых волокон. Регулярное злоупотребление сахаром повышает риск жирового перерождения печени – тяжелого метаболического заболевания», – объяснила кандидат медицинских наук.

Диетолог рекомендовала стараться поддерживать вес в здоровых границах, ориентируясь на ИМТ, не забывать о правильном питании, а также проходит регулярную диспансеризацию в любом возрасте – особенно после 40 лет.

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