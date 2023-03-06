Жители Петербурга заявили, что их несколько лет «терроризирует» семья африканцев

В Петербурге жители Выборгского района заявили, что семья из Африки нападает на них и портит их имущество. Об этом сообщает 78.ru.

Со слов местных жителей, издевательства со стороны мигрантов продолжаются уже несколько лет. Россияне рассказали, что двое подростков не дают спокойно жить им и их детям. При этом отец несовершеннолетних не только не пытается успокоить своих сыновей, но избивает всех недовольных их поведением.

Однажды семья иностранцев помяла автомобиль соседа, однако вину свою отец и сыновья не признали. Также агрессивный глава семьи гнался за другим местным жителем с предметом, похожим на оружие.

По данным источника, петербуржцы неоднократно обращались в правоохранительные органы: россияне писали заявление и в прокуратуру, и в СК. По их словам, результатов их обращения в ведомства пока нет.

Ранее стало известно, что в Московской области бывший кандидат в муниципальные депутаты с инвалидностью жестоко расправился со своим собутыльником.