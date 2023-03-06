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Anadolu: контрабанда оружия в Швеции, в том числе с территории Украины, вышла из-под контроля

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Global Look Press

Турецкое издание Anadolu утверждает, что по статистике в Швеции один из самых высоких показателей насилия с применением огнестрельного оружия в Западной Европе. 

В публикации отмечается, что данный показатель является результатом растущего числа банд и преступных группировок, которые ответственны за приток незаконного огнестрельного оружия.

По данным отчета  Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью за 2021 год, оружие югославского производства подпитывает рост насилия в Швеции. Это связывают с наследием ныне распущенной так называемой «югославской мафии», которая доминировал в криминальном мире Стокгольма на протяжении 1990-х годов.

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным. 

До этого президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

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