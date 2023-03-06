«Думская»: замглавы администрации Одессы Ткачук задержан по подозрению в получении взятки

Замначальника областной военной администрации Одессы Игорь Ткачук был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.

«Заместителя начальника Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука задержали по подозрению в получении взятки», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство утвердило государственную программу для реализации антикоррупционной стратегии до 2025 года. По его словам, в программе содержатся мероприятия, которые направлены на повышение эффективности системы противодействия коррупции. Также указано, что в стране будет формироваться негативное отношения к коррупции. Однако о конкретных мерах украинский премьер не сообщил.

22 января вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что правительство страны уволило подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.