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В подмосковном Домодедове задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранатой военкомат

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Depositphotos

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали в подмосковном городе Домодедово мужчину в камуфляже, угрожавшего взорвать здание военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что мужчину задержали на Набережной улице города. Работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет.

«Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату «Ф-1». Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата», — сообщил собеседник ТАСС.

По информации агентства, на месте работали саперы, которые устанавливали, представляет ли боеприпас угрозу. В районе задержания также было ограничено движение автотранспорта.

Позднее в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что граната, найденная у мужчины, оказалась муляжом.

5 марта Telegram-канал Shot сообщал, что в Курске ранее судимый молодой человек выбросил гранату из окна пятого этажа, чтобы спрятать снаряд от полицейских. В результате правоохранителям пришлось оцепить весь двор.

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