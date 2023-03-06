Житель Забайкалья устроил пожар на площади 300 гектаров

Степной пожар захватил в Улетовском районе Забайкальского края территорию в 300 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пожар произошел из-за местного жителя. Молодой человек 2001 года рождения рассказал следствию, что пришел в поле для распития спиртных напитков, разжег костер, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на траву. Когда пожар потушить не удалось, подозреваемый просто покинул место.

В правительства Забайкальского края заявили, что нарушителю грозит крупный штраф и возмещение расходов на тушение пожара.

С 1 марта на территории региона установлен особый противопожарный режим, предусматривающий ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц, до 80 тыс. рублей для предпринимателей, до 800 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина вытащила из горящего частного дома пьяного мужа, который устроил пожар.