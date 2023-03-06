Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Забайкалья устроил пожар на площади 300 гектаров

Степной пожар захватил в Улетовском районе Забайкальского края территорию в 300 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пожар произошел из-за местного жителя. Молодой человек 2001 года рождения рассказал следствию, что пришел в поле для распития спиртных напитков, разжег костер, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на траву. Когда пожар потушить не удалось, подозреваемый просто покинул место.

В правительства Забайкальского края заявили, что нарушителю грозит крупный штраф и возмещение расходов на тушение пожара.

С 1 марта на территории региона установлен особый противопожарный режим, предусматривающий ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц, до 80 тыс. рублей для предпринимателей, до 800 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина вытащила из горящего частного дома пьяного мужа, который устроил пожар.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть