В новых регионах восстановят более 2,8 тыс. многоквартирных домов в 2023 году

В новых регионах России планируется отремонтировать или восстановить более 2,8 тыс. многоквартирных домов, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Также он отметил, что еще 47 многоэтажек планируется построить построить. По его словам, создание условий для комфортного проживания россиян – одна из важнейших задач стройкомплекса России.

«По этому направлению ведется масштабная работа, в том числе и в новых регионах Российской Федерации. Сегодня специалисты возводят 47 многоэтажек: в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. Ряд из них появится в рамках обустройства жилых микрорайонов с последующим развитием социальной инфраструктуры», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

Он рассказал, что в процессе участвуют федеральные заказчики, сотрудники военно-строительного комплекса и 56 регионов-шефов, работы которых выполняются при координации Минстроя России.

Также отмечается, что сейчас на строительных площадках работают десятки тысяч строителей и специалистов. Вместе с ними восстанавливают свои территории и местные жители.

Напомним, в 2022 году работы по ремонту, восстановлению и строительству прошли примерно на 1,3 тыс. многоквартирных жилых объектов.