Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар в ЖК «Михайловский парк» в Москве ликвидирован

Пожар в ЖК «Михайловский парк» в Москве ликвидирован, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

«Происходило возгорание в квартире на 23-м этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС также сообщили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожар произошел 6 марта в многоэтажном жилом доме ЖК «Михайловский парк» недалеко от станции метро «Окская». Возгорание наблюдалось в квартире на 23-м этаже высотки, в ней находились люди.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть