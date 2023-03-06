Пожар в ЖК «Михайловский парк» в Москве ликвидирован, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

«Происходило возгорание в квартире на 23-м этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м. В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС также сообщили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожар произошел 6 марта в многоэтажном жилом доме ЖК «Михайловский парк» недалеко от станции метро «Окская». Возгорание наблюдалось в квартире на 23-м этаже высотки, в ней находились люди.