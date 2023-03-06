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Секретарь Союза журналистов назвал «дикими» слова Познера о попадании журналистов в ад

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир, комментируя «Газете.Ru» заявление телеведущего Владимира Познера о том, что многие журналисты подают ложь за правду, занимаясь откровенной пропагандой, напомнил, что Познер сам себя называл «старым пропагандистом». При этом слова Познера о попадании журналистов в ад Шафир назвал неэтичными.

«Союз журналистов не будет делать никаких официальных заявлений по этому поводу, потому что не видит необходимости. Я, как секретарь Союза, могу прокомментировать. Заявление Познера, мягко говоря, можно назвать неэтичным. Можно подобрать и массу других эпитетов, потому что огульное обвинение всех наших журналистов в том, что они занимаются исключительно пропагандой и ничем другим, звучит, минимум, странно. Особенно из уст человека, который неоднократно в целом ряде интервью называл себя старым пропагандистом, заявлял о том, что работал на средства пропаганды. И, действительно, в советский период Познер работал и в Агентстве печати «Новости», и в Гостелерадио СССР, как раз-таки занимаясь вопросами пропаганды вещания на Западную Европу, на Великобританию, на США», — сказал Шафир.

При этом заявления «атеиста» Познера о том, что все журналисты попадут в ад, секретарь СЖР назвал странными и неэтичными.

«Подобного рода заявления особенно дико выглядят на фоне того, что ежедневно в нынешней ситуации десятки наших с вами коллег находятся на передовой. Более того, подобное огульное обмазывание черной краской всех журналистов, опять-таки, как минимум, выглядит неэтично с точки зрения человека, который все эти десятилетия пользовался всеми благами. Познер обладатель советских наград, высшей журналистской награды «Золотое перо», «Легенда отечественной журналистики», — отметил Шафир.

Познер подверг критике работу журналистов во время конференции онлайн-университета Ubiquity University, которая прошла на прошлой неделе.

«Мне очень стыдно за представителей моей профессии в РФ, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут», — сказал телеведущий.

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