Педиатр перечислила признаки слабого иммунитета

Быстрая утомляемость, слабость и регулярное чувство разбитости могут указывать на нестабильную работу иммунной системы организма. Об этом в беседе с РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. Также, по ее словам, признаками слабого иммунитета могут быть частая заболеваемость ОРВИ, а также аллергические и аутоиммунные недуги.

«Врожденный иммунитет — это способность организма обезвреживать чужеродный и потенциально опасный биоматериал, существует изначально и обусловлена наследственностью. Приобретенный иммунитет — способность организма обезвредить инородные и вредные микроорганизмы, которые уже попадали в организм ранее», — объяснила Морозова.

Она предупредила, что если не укреплять иммунитет, его снижение может привести к возникновению хронических заболеваний.

Ранее ученые из Бристольского университета выяснили, что депрессия сопровождается увеличением количества восьми типов иммунных клеток в крови человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.