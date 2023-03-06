Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший автобус

Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда в случае, если ваш автобус опоздал или не приехал. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска Московской области. Мужчина ждал автобус, чтобы направиться на железнодорожный вокзал и оттуда уехать на поезде в Воронеж, однако автобус не приехал по расписанию, а следующий рейс опоздал, из-за чего ему пришлось бегать с чемоданами и добираться до ЖД вокзала на маршрутке и электричке.

В материалах дела указано, что из-за этих обстоятельств, который произошли по вине ответчика, «истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках», что заставило мужчину «переживать и волноваться», у него поднялось давление и он испытал «нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний». При этом там также говорится, что истец не мог обратиться в медицинские учреждения из-за риска опоздать на поезд.

Все суды отказали мужчине по его требованию компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей, однако коллегия Верховного суда решила, что перевозчик не вправе без предварительного согласования отменить рейсы или изменить расписание движения и несет ответственность за неисполнение своих обязательств.

В определении ВС сказано, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Верховный суд также отменил все решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

В январе Совет Федерации назначил двух новых судей Верховного суда РФ, ими стали Сергей Кузьмичев и Алексей Якимов.