Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Baza: в Москве неизвестные установили растяжку с гранатой на двери в подъезд

close
100%
«Ньюсач/Двач»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ньюсач/Двач»

Неизвестные установили растяжку с боевой гранатой на двери в подъезд московского дома. Об сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Знаменские садки. Злоумышленники привязали чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. Предполагается, что при попытке открыть дверь произошел бы взрыв, однако жители обнаружили сооружение раньше. На место происшествия были вызваны саперы. Делом займутся правоохранители.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Неизвестные заложили бомбу под его машину.

По информации ФСБ, организатором покушения является россиянин Денис Капустин, «действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть