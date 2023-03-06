Baza: в Москве неизвестные установили растяжку с гранатой на двери в подъезд

Неизвестные установили растяжку с боевой гранатой на двери в подъезд московского дома. Об сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Знаменские садки. Злоумышленники привязали чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. Предполагается, что при попытке открыть дверь произошел бы взрыв, однако жители обнаружили сооружение раньше. На место происшествия были вызваны саперы. Делом займутся правоохранители.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Неизвестные заложили бомбу под его машину.

По информации ФСБ, организатором покушения является россиянин Денис Капустин, «действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины».