Глава «Царьграда» Малофеев рассказал о своем состоянии после покушения на него

Глава группы компаний «Царьград», миллиардер Константин Малофеев, комментируя сообщения о совершенном на него покушении, сообщил, что с ним все хорошо.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной (журналистка, которую убили в Москве — «Газета.Ru») будут наконец раскрыты и арестованы», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Малофеев также поблагодарил друзей за поддержку и заверил, что «ни угрозы, ни теракты» не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию».

«Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!» — добавил глава «Царьграда».

Ранее 6 марта Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила покушение на Константина Малофеева.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин. По обвинению в убийстве Дугиной 2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал украинку Наталью Вовк.