МВД опровергло слух об издании приказа о формировании добровольческих штурмовых батальонов

Министерство внутренних дел России опровергло издание приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов при ведомстве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «МВД Медиа».

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства также опубликовали фотографию фейкового приказа, который якобы подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Как пишет «Коммерсантъ», фотография приказа была опубликована в соцсети «Одноклассники». Документ подписан якобы на основании приказа №15 Верховного главнокомандующего от 2 марта этого года. В открытом доступе такого документа нет, отмечает издание.

В декабре стало известно, что в Курской и Белгородской областях создают отряды самообороны для защиты от нападения.