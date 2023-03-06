Житель Иркутской области избивал 4-летнюю падчерицу в течение почти двух лет

Мужчина наносил побои девочке и сломал ей ногу, сообщается на сайте СУ СК России по Иркутской области.

28-летний житель Куйтунского района признан виновным в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Мужчина признался, что с 2020 года регулярно избивал свою падчерицу 2018 года рождения. Следствие показало, что истязания привели к перелому бедренной кости ребенка, случившемуся в 2021 году.

Суд по делу мужчины уже прошел, ему было назначено наказание в виде 6-летнего лишения свободы. Его злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Удмуртии отчим, который несколько месяцев истязал 12-летнего пасынка, предстанет перед судом. Было установлено, что мужчина избивал мальчика молотком и кочергой в течение нескольких месяцев.