Установлена личность найденной 30 лет назад в холодильнике мертвой женщины

Почти через 30 лет сотрудники полиции США с помощью американской корпорации Othram, которая занимается судебной генеалогией, нашли мать и дочь женщины, чье тело было обнаружено в канале в холодильнике и не было опознано. Об этом пишет Daily Mail.

В марте 1995 года в округе Сан-Хоакин, штат Калифорния, местный житель в канале в холодильнике, сброшенном в канал, нашел тело, завернутое в одеяло и брезент. У женщины были связаны руки, а в рот вставлен кляп. Погибла она от удара тупым предметом по голове. Предположительно, тело пролежало в воде около шести месяцев, прежде чем его нашли.

Полиция так и не смогла опознать жертву, расследование зашло в тупик.

Благодаря ДНК-экспертизе выяснилось, что жертвой убийства оказалась Аманда Линн Шуманн Деза. Родственники искали пропавшую после того, как она исчезла, но не подавали заявление в полицию.

Теперь полиция займется поиском ее убийцы.

Ранее правоохранители установили личности убийц пропавшей 10 лет назад жительницы Пушкина. В апреле 2012 года Вероника Архипова вышла из своего дома и больше не вернулась. Родственники девушки были уверены, что она не могла сбежать и исчезнуть по собственной воле: россиянка оставила в квартире свою больную бабушку, а также все документы и деньги.