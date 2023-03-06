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Пьяный россиянин погиб, скрываясь от полиции, в свой день рождения

В Хабаровске пьяный мужчина погиб, скрываясь от полиции на автомобиле. Выпивал водитель в свой день рождения. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, он на полной скорости врезался в дерево.

Владимир К, многократно судимый за кражи, отмечал 23-летие за рулем недавно купленной Isuzu Gemini. Выпив несколько рюмок,он катался без прав по ночному городу с возлюбленной и друзьями.
Он привлек внимание сотрудников ГИБДД, началась погоня — в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево.

Парень скончался на месте, его 19-летняя девушка Анастасия В. умерла в реанимации. Еще два пассажира, которым было по 16 лет, отделались ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что в Сочи полицейский на кабриолете врезался в микроавтобус с семью пассажирами.

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