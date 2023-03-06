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Мэр Первомайска Колягин заявил, что в городе Золотое-5 два мирных жителя подорвались на минах

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Depositphotos

Глава администрации города Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале сообщил, что два мирных жителя подорвались на минах в населенном пункте Золотое-5 в Луганской народной республике.

«Мирный житель города Золотое-5, мужчина 1967 года рождения, получил тяжелейшие травмы, подорвавшись сразу на двух минах <…> Инцидент случился вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы», — сказал Колягин.

Он отметил, что мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Позже на территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, 36-летний мужчина также подорвался на мине и скончался от полученных травм.

Накануне в Кировском районе Донецка подросток получил ранение из-за подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

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