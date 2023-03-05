Львова-Белова: детей из новых регионов РФ дают семьям под опеку, а не на усыновление

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что семьям выдается право попечительства над детьми из новых регионов РФ, а не право на усыновление. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас усыновления из новых регионов нет вообще, в принципе», — рассказала чиновник.

По ее словам, данная тема активно обсуждается западными средствами массовой информации. В частности, муссируется тематика о вывозе детей из новых регионов России и их последующем усыновлении.

Львова-Белова пояснила, что сейчас действует только возможность опеки или приемной семьи для того, чтобы в случае появления у детей кровных родственников, их было проще вернуть им обратно. При этом, по ее информации, усыновление ребенка не означает, что ребенка впоследствии невозможно будет вернуть родным.

Ранее Львова-Белова прокомментировала санкции Украины в отношении детских омбудсменов. Она рассказала, что Украина наложила санкции на уполномоченных по правам ребенка из 28 российских регионов.