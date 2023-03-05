Владельцы пункта выдачи придумали мошенническую схему и украли у Wildberries 25 млн рублей

Владельцев пункта выдачи Wildberries в Орехове-Зуеве подозревают в совершении мошеннической схемы, в результате которой им удалось заполучить 25 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, ИП Курбанов Бахман Габил Оглы купил работающий пункт выдачи Wildberries за 160 тыс. рублей. После этого сотрудники нашли людей, которые заказывали в этот ПВЗ дорогую технику без предварительной оплаты, причем покупатели получали за это небольшие деньги наличкой. Затем сотрудники забирали товар, а на складе оставляли пустые коробки. Камеры наблюдения в пункте выдачи работали только в режиме реального времени, они не записывали происходящее.

За месяц злоумышленникам удалось заполучить 25,2 млн рублей. Тогда компания обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье «Совершение кражи организованной группой в особо крупном размере». Они допросили 22-летнего сотрудника ПВЗ, который стал подозреваемым. Его сообщников ищут. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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