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В Подмосковье мошенник убедил военного взять в кредит 3 млн, чтобы на него не завели дело

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Телеграм-канал «SHOT»

«Сотрудники спецслужб» убедили военнослужащего из Дмитрова взять в кредит 3 млн руб., чтобы на него не завели уголовное дело за финансирование ВСУ, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, военному позвонил неизвестный, представившийся сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он сообщил, что на имя молодого человека мошенники пытаются взять кредит, однако военнослужащий не поверил в эту историю. Тогда ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Центробанка, и подтвердила, что на его имя пытаются взять кредит. Военный снова не поверил. После этого ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб. Он сказал, что узнал о планах молодого человека пожертвовать деньги ВСУ, после чего военного уволят с работы и заведут в его отношении уголовное дело. Тогда мужчина стал делать все, что говорили злоумышленники.

Военнослужащий взял в банке кредит в размере 3 млн руб., чтобы на его имя не взяли кредит мошенники, а после перевел всю сумму «надежному человеку». Осознав, что он стал жертвой мошенников, молодой человек обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Саратовской области подростки забирали деньги у пенсионеров и передавали их мошенникам.

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