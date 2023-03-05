В Москве бывшая девушка мобилизованного потратила все деньги с его карты

В Москве мать мобилизованного обвинила его бывшую девушку в мошенничестве, так как она потратила все сбережения ее сына, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

По предварительным данным, осенью 2022 года 22-летнего молодого человека мобилизовали. Он оставил свою банковскую карту девушке, которой разрешил снимать деньги на аренду квартиры, еду и проезд. Однако молодой человек попросил остальные покупки согласовывать с ним.

В конце февраля 2023 года мать мобилизованного проверила его банковский счет и увидела, что с него пропали все деньги. Об этом женщина рассказала сыну. Тогда молодой человек расстался с девушкой и потребовал вернуть карту и его ценные вещи, однако она этого не сделала. После этого мать мобилизованного написала заявление в полицию по факту мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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