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СМИ: москвичка написала на избивающего ее экс-мужа 15 заявлений и получила отказ от полиции

В Москве многодетная мать написала 15 заявлений в полицию на бывшего мужа, который ее избивает и угрожает ей и ее родственникам. Женщине отказали в возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Мария Гах и Павел Козлов, имеющие совместных дочерей двенадцати и четырех лет, а также восьмилетнего сына, больше года не живут вместе и официально разведены, однако они проживают в одном ЖК. Женщина утверждает, что бывший муж избивает ее, провоцирует конфликты и врывается посреди ночи к ним в квартиру. Кроме этого, он запугивает родственников многодетной матери и ее соседей.

Женщина несколько раз обращалась в полицию. У нее есть четыре справки, в которых зафиксированы травмы после избиения, однако правоохранители не предпринимают никаких действий, пишет Telegram-канал.

Между супругами идет суд, чтобы установить место проживания детей. По словам Марии, ее бывший муж забрал сына к себе и мешает его общению с матерью и сестрами. Дочери же его не интересуют. Москвичка утверждает, что ее сын боится отца, однако добровольно общается с ним, чтобы мужчина отстал от матери. Женщина хочет вернуть ребенка и постоянно обращается в МВД.

Бывший супруг пишет ответные заявления, где обвиняет экс-супругу в аморальном поведении.

Ранее россиянин избил и порезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить супруге.

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