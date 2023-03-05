В Мали похитили двоих сотрудников Красного Креста

Двое сотрудников миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) были похищены в Мали, сообщает представительство организации в Twitter.

В представительстве указали, что двое человек были похищены утром 5 марта между Гао и Кидалем. В миссии призвали воздержаться от спекуляций вокруг инцидента, чтобы не помешать освобождению сотрудников.

С 2012 года в Мали продолжается кризис, связанный с противостоянием религиозных фундаменталистов и туарегов на ее территории.

В Мали в 2013 году началась операция французской армии под названием «Сервал» — ее целью являлась попытка остановить продвижение исламских экстремистов в направлении столицы Мали, Бамако, обеспечить безопасность нескольких тысяч французских граждан в Мали, сохранить территориальную целостность страны.

Противниками Франции и Мали в данном конфликте выступали различные радикальные исламистские группировки.

В 2021 году в Мали произошел военный переворот. Французская миссия покинула страну в начале 2023 года. В конце 2022 года из страны вышел британский контингент.

Ранее премьер-министр Мали Маига заявил, что армия республики пугает террористов российскими военными поставками.