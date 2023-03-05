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Юрист рассказал о замене деньгами дополнительных отпускных дней

Юрист Зюков рассказал, что заменить деньгами можно только дополнительные отпускные дни

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Pixabay

Управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков рассказал, что заменить деньгами можно только дополнительные отпускные дни. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, сделать это можно в случае, если имеется правовое основание, например, коллективный договор, письменное заявление работника, а также согласие руководителя.

Зюков подчеркнул, что подобная замена не подразумевается по отношению к некоторым категориям работников. Среди них: несовершеннолетние, беременные, а также лица, занятые на вредных производствах.

Эксперт подчеркнул, что основной отпуск нельзя заменить деньгами, также запрещено получать одновременно отпускные и зарплату.

Ранее руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, что при оформлении отпуска сотрудники руководствуются различными приоритетами: одни хотят подольше отдохнуть, а другие — получить побольше денег, а также объяснила, как получить большую выгоду. 

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