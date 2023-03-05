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«Страна.ua»: в Днепре наблюдаются перебои в подаче электроэнергии

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На востоке Украины в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошли перебои в подаче электричества в субботу, 4 марта, вечером. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, город частично обесточен, электроэнергии нет в нескольких центральных и южных районах.

По предварительным данным, причиной произошедшего стали технические проблемы на узловой станции. Восстановить электроснабжение этих районов должны в течение 4-8 часов.

Ранее в украинском энергохолдинге «ДТЭК» сообщали об отсутствии света в Одессе и Одесской области из-за аварийного отключения высоковольтной линии.

До этого директор энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявлял, что в ближайшее время на Украине могут произойти новые отключения электроэнергии в связи с выводом генерирующих мощностей на плановый ремонт для подготовки к следующей зиме.

3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил об усилении защиты объектов энергетической инфраструктуры в стране.

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