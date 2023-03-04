Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Тайваня намерены платить деньги приезжающим на отдых туристам

Тайвань заплатит по 5000 тайваньских долларов приезжающим на отдых туристам в 2023 году

close
100%
Depositphotos

В 2023 году правительство Тайваня намерено платить по 5 тыс. тайваньских долларов (более 12 тыс. российских рублей) туристам, приезжающим на отдых в эту страну. Об этом сообщает туристический сайт The Points Guy.

В статье говорится, что таким образом планируется поддержать развитие туризма и привлечь порядка шести млн отдыхающих в этом году.

По словам гендиректора Тайваньского туристического бюро Чан Ши-Чжуна, эти выплаты будут направлять в цифровом виде на туристическую карту, которой можно будет воспользоваться при посещении Тайваня. Сумму предлагается потратить для оплаты продовольствия, проживания, транспортных расходов.

«Тайвань полностью открыл свои границы только в октябре 2022 года, и впоследствии ему не удалось привлечь даже десятую часть числа туристов в сравнении с предыдущими годами», — поясняется в материале.

В сентябре Тайвань отменил безвизовый режим, который в качестве эксперимента действовал четыре последних года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть