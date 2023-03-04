На севере Москвы загорелся ангар с пластиком

На Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар в ангаре. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в Telegram-канале.

В ведомстве указали, что общая площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров, во время инцидента обрушилась кровля здания. В настоящее время спасатели потушили пожар.

Как уточнили в ТАСС, возгорание произошло в ангаре с пластиком.

Согласно последним данным, пострадавших нет.

Ранее пресс-служба администрации Лужского района сообщала, что на заводе бытовой химии в Ленинградской области начался пожар. Пожар произошел на территории помещения АО «Химик», производящего товары бытовой химии. По предварительной версии, возгорание началось на складе готовой продукции. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.