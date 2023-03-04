Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Друг погибшего футболиста, отправившегося на Эльбрус в кроссовках, не верит в версию о суициде

close
100%
Газета.ru

Житель Тулы Сергей Гавриков, погибший при подъеме на Эльбрус в кроссовках без необходимой экипировки, раньше играл в футбол, а в последнее время судил матчи в Лужниках. Об этом рассказал «Газете.Ru» его друг Максим. По его словам, версия о самоубийстве Гаврикова — «полнейшая чушь».

«Раньше играл [в футбол – «Газета.Ru»]. Мы, его друзья из Москвы, его знаем как футбольного рефери, он почти каждое воскресенье, на протяжении примерно восьми лет судил матчи в Лужниках каждое воскресенье и среду. Одно могу сказать точно, то, что в комментариях пишут про суицид — это полнейшая чушь», — сказал он.

Еще один друг погибшего Артем рассказал «Газете.Ru», что Гавриков играл за команду «Спутник» и был в ней одним из главных футболистов.

«Это был очень великолепный человек, душа компании. Я сам являюсь футболистом, Сергей был моим футбольным агентом. Да, он был одним из главных в команде «Спутник», играл тоже. Был судьей по футболу. Всегда помогал и выручал, подсказывал, как и где сделать правильно», — заявил он.

3 марта стало известно, что житель Тулы Сергей Гавриков погиб при неудачной попытке восхождения на вершину горы Эльбрус без специального снаряжения, на нем была спортивная одежда и кроссовки. По данным управления МЧС по Кабардино-Балкарии, тело туриста было обнаружено на склоне горы на высоте 4,8-4,9 тыс. м. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ также сообщили, что вместе с Гавриковым попытку восхождения предприняла его знакомая. Она почувствовала себя плохо на высоте 4,3 тыс. м и отправилась обратно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть