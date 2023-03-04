Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали альтернативные направления для отдыха вместо Турции

В РСТ назвали Египет, Тунис и ОАЭ альтернативой курортам Турции

close
100%
Depositphotos

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что к лету цены на турецкие курорты могут подорожать на 27% и представил ряд альтернативных маршрутов для российских туристов. Он рассказал об этом в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению Барзыкина, альтернативой Турции могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Тунис и ряд российских курортов на побережье Черного моря.

Он также посоветовал пользоваться ранним бронированием, так как эта функция позволяет отыскать больше доступных предложений.

Ранее стало известно, что в 2023 году основными туристическими направлениями для россиян останутся Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Алтай и Байкал. Однако эксперты туристической индустрии обращают внимание на другие регионы РоссииМурманская область и Урал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть