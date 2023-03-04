Россиянам назвали альтернативные направления для отдыха вместо Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что к лету цены на турецкие курорты могут подорожать на 27% и представил ряд альтернативных маршрутов для российских туристов. Он рассказал об этом в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению Барзыкина, альтернативой Турции могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Тунис и ряд российских курортов на побережье Черного моря.

Он также посоветовал пользоваться ранним бронированием, так как эта функция позволяет отыскать больше доступных предложений.

Ранее стало известно, что в 2023 году основными туристическими направлениями для россиян останутся Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Алтай и Байкал. Однако эксперты туристической индустрии обращают внимание на другие регионы России — Мурманская область и Урал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».