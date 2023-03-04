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В московском отеле бизнесмен проснулся рядом с телом жены и запиской от неизвестного

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Телеграм-канал «Mash»

В московском отеле бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся рядом с мертвой женой. Он нашел записку от неизвестного, который пять часов провел в их номере, сообщается в Telegram-канале Mash.

Петербуржский бизнесмен вместе с 35-летней супругой заселился в DoubleTree by Hilton, расположенный на Ленинградском шоссе в Москве. Следующие несколько дней выпали из его памяти. Однажды утром он проснулся с похмельем и увидел на кровати свою жену, которая не дышала. В комнате была записка: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

По словам мужчины, его супруга была полностью здорова. На теле умершей не были обнаружены раны или царапины. Бизнесмену понадобилась помощь врачей, его госпитализировали с опиумным отравлением.

Сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что неизвестный мужчина вместе с супругами заходит в их номер, после чего выходит через пять часов один.

В записке он оставил свой номер, однако сейчас телефон недоступен. Полицейские разыскивают мужчину.

Ранее семью предпринимателей нашли убитыми в их московской квартире.

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