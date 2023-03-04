Shot: дрон ВСУ подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом

Украинский беспилотник, несущий взрывчатку, атаковал подстанцию «Транснефть-Дружба» в поселке Разумное Белгородского района, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), врезался в резервуар объемом 3000 тонн — нефти в нем не было. От удара произошел взрыв, в результате на этом месте образовалось отверстие в один квадратный метр.

Четырех человек пришлось эвакуировать. При инциденте никто не пострадал, уточняет издание.

Shot также пишет, что, по предварительным данным, беспилотник прилетел из Волчанска Харьковской области, расположенного в 6,5 километра от российской границы.

28 февраля стал известно, что рядом с забором газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломне Московской области упал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что никто не пострадал и разрушений не произошло.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ предприняли попытку применения дронов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделения радиоэлектронной борьбы сбили беспилотники.