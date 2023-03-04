Знакомая рассказала подробности драки между воспитанницами интерната в Североуральске

Бывшая воспитанница интерната в Североуральске Марина (имя изменено), где 17-летняя девушка жестоко избила свою 13-летнюю соседку, рассказала «Газете.Ru», что конфликт произошел из-за жалобы младшей девочки воспитателям на курение и употребление алкогольных напитков в учреждении. По словам Марины, избившая соседку девушка любит «поиздеваться» над другими воспитанниками.

«Я не первый день знакома с этой девочкой, которая избила. И жила я с ними много лет. Вообще началось все из-за того, что якобы эта девочка, которую избили, «скрысила» воспитателю что они пьют и «пыхают». Как утверждала девочка, которая избила другую, она просто хотела поговорить с ней, но та не хотела, и из-за этого произошла драка. Я вот лично не верю этим словам, знаю я, какая это девочка. Она такая девочка, что просто ужас. Любит покомандовать, поиздеваться над всеми. Когда у нас работали другие воспитатели, в группе не было такого никогда, мы жили дружно. А тут, как они ушли, эта девочка волю почувствовала. Да и много чего происходить стало. А воспитателям другим, по-видимому, стало вообще пофиг, что, как, где», — рассказала она.

Марина отметила, что пострадавшая девочка, которую уже выписали из больницы, сейчас находится у родственников.

«С девочкой, которую избили, все хорошо. Ее выписали из больницы, сейчас находится у родителей. У нее маму посадили, поэтому она в интернат попала, вроде так. Папа с бабушкой есть, но не знаю правда, почему они не забирают ее навсегда. Она по выходным иногда или каникулам ездит к бабушке», — добавила она.

Видео того, как 17-летняя воспитанница интерната в Североуральске избивает свою 13-летнюю соседку, было опубликовано в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». Как рассказала каналу девушка, ранее проживавшая в учреждении, напавшая на соседку воспитанница часто «буллит девушек младше ее». При этом пострадавшая, получившая сотрясение головного мозга, «боится куда-то обращаться в стенах интерната». Полиция проводит проверку.