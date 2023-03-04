В ФСБ сообщили о задержании жительницы Москвы по подозрению в финансировании ВСУ

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании жительницы Москвы по подозрению в оказании финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, передает РИА Новости.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отмечается, что москвичку задержали при попытке покинуть Россию. Лефортовский районный суд принял решение об аресте фигурантки на два месяца.

Уголовное дело ведут следователи Следственного управления Федеральной службу безопасности России. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, продолжаются.

В случае, если женщину признают виновной, ей может грозить наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб. или дохода осужденного за период до трех лет.

Ранее ФСБ сообщила, что готовившего теракт в суде в Подмосковье россиянина приговорили к 19 годам колонии.