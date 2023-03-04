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Профсоюзы считают разумным ограничить работу таксистов 12 часами

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Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что в организации считают разумной инициативу Министерства транспорта РФ ограничить работу таксистов 12 часами. Об этом сообщает ТАСС.

«В глобальном смысле, конечно, нужно смотреть на нормы, которые установлены для данной отрасли. В первую очередь, по медицинским показаниям, и отталкиваться отсюда. Потому что одно дело, когда сверхурочные у человека, который работает в офисе и от него не зависит напрямую жизнь других людей, а другое дело, когда таксист», — пояснил Шершуков.

Он добавил, что к рассмотрению таких инициатив должны привлекаться соответствующие профсоюзы.

Ранее газета «Известия» писала, что Минтранс РФ предложил запретить таксиста работать более 12 часов в сутки. Министерство призвало агрегаторы не допускать водителей, отработавших более 12 часов, к новым заказам.

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