Bild: ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с химическим оружием

Как пишет Bild, об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы Германию предупредило ФБР.

Бюро сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в сети цианидом и рицином, которые считаются химоружием.

По предварительным данным, атаку планировалось совершить на Новый год.

Во время спецоперации иранца спецслужбы задержали в специальных защитных костюмах. Из его квартиры были вынесены субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Позже генпрокуратура сообщила, что ядовитых веществ обнаружено не было.