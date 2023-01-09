Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bild: ФБР предупреждало Германию об угрозе теракта с химическим оружием

close
100%
Henning Kaiser/Global Look Press

Как пишет Bild, об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы Германию предупредило ФБР.

Бюро сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в сети цианидом и рицином, которые считаются химоружием.

По предварительным данным, атаку планировалось совершить на Новый год.

Во время спецоперации иранца спецслужбы задержали в специальных защитных костюмах. Из его квартиры были вынесены субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Позже генпрокуратура сообщила, что ядовитых веществ обнаружено не было.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть