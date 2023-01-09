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Полиция Бразилии усилит охрану президента Лулы да Силвы после беспорядков в столице

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Carla Carniel/Reuters

Бразильская полиция усилит охрану президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы после беспорядков в столице Бразилиа. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

В связи с этим будут увеличена численности силовиков, которые сопровождают президента на различных маршрутах. Речь идет о маршруте к президентскому дворцу, поврежденному протестующими административному штабу федерального правительства, также будет увеличена личная охрана Лулы да Силвы.

Как отмечает телеканал, эксперты уже начали поиск взрывоопасных и других предметов, которые могут навредить президенту, в зданиях, которые были захвачены митингующими.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования, захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда.

По последним данным, за участие в беспорядках были задержаны более 400 человек.

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