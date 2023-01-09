Опрос: медсестры и продавцы — самые суеверные работники среди россиян

Медицинские сестры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные. Это показал опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, суеверными людьми считают себя 27% респондентов, 52% же отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%).

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп, больше всего суеверных людей — среди медсестер (42%), продавцов-консультантов (39%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 38%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%).

Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 16%) и аналитиков (17%).

Ранее был назван фактор, исходя из которого работодатели чаще всего отдают предпочтение соискателю.