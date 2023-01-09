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Мальчик застрелил мать, фотографируясь с ружьем

В Турции ребенок застрелил мать, фотографируясь с ружьем

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Depositphotos

На юго-востоке Турции девятилетний мальчик случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем. Об этом сообщила газета Sabah.

В городе Сиверек провинции Шанлыурфа ребенок находился дома с матерью. Он фотографировался с ружьем. Непроизвольно нажав на курок, он выстрелил в голову стоявшей перед ним матери.

Экстренные службы никак не смогли помочь женщине.

Ранее сообщалось, что в Москве недалеко от станции метро «Академическая» произошел пожар в многоэтажке. Сначала в квартире на 14-м этаже был взрыв, затем начался пожар. Когда возгорание потушили, на месте происшествия нашли три тела с огнестрельными ранениями. Прокуратура сообщила, что 41-летний мужчина сначала застрелил мать с сестрой, затем поджег жилье и покончил с собой.

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