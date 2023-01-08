Правительство ЛНР сообщило о восстановлении газоснабжения в Лутугино после взрыва

Все абоненты, которые остались без газоснабжения из-за взрыва на газопроводе в Лутугино, снова подключены к газовой сети, сообщает правительство Луганской народной республики в своем Telegram-канале.

«Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению», — указывается в сообщении правительства ЛНР.

7 января «Луганскгаз» сообщил о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугино в ЛНР. 8 января специалисты завершили ремонт поврежденного участка.

По словам специалиста-взрывотехника ЭКЦ МВД ЛНР Евгений Охрименко, взрывотехники изучили участок с пролом трубы диаметром около 35 сантиметров и выявили, что было заложено взрывное устройство.

Компания «Луганскгаз» сообщала, что из-за взрыва на газопроводе без топлива остались примерно 11 тыс. абонентов.