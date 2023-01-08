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В Москве накрыли притон с проститутками-трансгендерами из Таджикистана и Киргизии

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Depositphotos

В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность притона, в котором иностранцы-трансгендеры предоставляли секс-услуги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, о притоне на Таганке в полицию заявил один из его клиентов, который был недоволен качеством «сервиса». Прибывшие на место правоохранители задержали несколько 22-летних трансгендерных женщин, которые оказались гражданами Киргизии и Таджикистана.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятием проституцией».

Ранее стало известно, что в Гонконге были задержаны 17 секс-работниц, четыре из которых были уроженками России и Японии.

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