В России разработали новую систему расчета ущерба от пожаров

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что специалисты МЧС России разработали систему расчета реального ущерба от пожаров, не имеющую аналогов в мире, цитирует ТАСС.

Речь идет об оценке прямого ущерба, не учитывающего финансовые затраты на тушение и аварийно-спасательные работы, упущенную выгоду бизнеса в результате остановки производства и другое.

Он отметил, что средний ежегодный ущерб от пожаров в зданиях и сооружениях составляет не менее 14 млрд рублей, однако внедряемая методика показывает, что в реальности объем ущерба выше в пять раз и достигает 70 млрд рублей. К тому же ежегодно на территории России около 80% пожаров регистрируют без указания стоимости ущерба, так как дознавателям госпожнадзора не поступают соответствующие документы, отметил Еникеев. Он также обратил внимание на то, что анализ документально зарегистрированного прямого ущерба показывает, что данные не всегда являются полными и объективными.

В настоящее время система внедряется путем цифровизации, уточнил представитель ведомства.

Ранее Еникеев рассказал о разработке систем защиты, исключающих пожары в музеях и архивах.