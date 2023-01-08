Курский губернатор Старовойт сообщил, что прошел курс подготовки ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что провел первую неделю января в лагере подготовки ЧВК «Вагнер».

Старовойт отметил, что посетил базу ЧВК вместе с коллегами из областной администрации. Условия на учениях были максимально приближены к реальному бою, отмечается в репортаже, опубликованном в канале губернатора.

В пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтвердили, что Роман Старовойт был на учениях «наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах». По окончании учений курскому губернатору предложили подписать контракт, однако «в настоящий момент у него есть обязательства по работе».

Ранее Роман Старовойт заявил, что возмущен «видеоприветом» из Мексики от депутата Курской областной думы Максима Васильева.

Глава региона пояснил, что в отношении Васильева невозможно применить меры дисциплинарного воздействия по партийной линии, так как он избирался в областную думу как независимый депутат.