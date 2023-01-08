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В ФРГ предотвратили теракт с использованием токсичных цианида и рицина

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Michael Probst/AP

Двух человек задержали в городе Кастроп-Рауксель в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина, сообщает Tagesschau.

По информации СМИ, 32-летний гражданин Ирана планировал осуществить теракт, для чего приобрел цианид и рицин. При этом издание не уточнило, что конкретно планировал сделать подозреваемый.

Также задержали еще одного мужчину, который приходится первому подозреваемому братом, сообщает телекомпания WDR.

Как уточняет WDR, информированный источник предупредил спецслужбы о подготовке теракта с использованием отравляющих веществ. Сотрудники провели обыски по месту проживания иранца. Обнаруженные химикаты изучат специалисты.

По данным Института Роберта Коха, рицин значится как «биологическое оружие». Его изготавливают из семян клещевины. Его воздействие на организм приводит к летальному исходу в течение 36–72 часов.

Ранее пресс-служба французской контрразведки Главного управления внутренней безопасности сообщала, что в Страсбурге по подозрению в подготовке теракта были задержаны выходцы из России и Таджикистана.

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