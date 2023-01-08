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В ДНР сообщили о повреждении двух ТЭС из-за обстрелов ВСУ Нового Света и Зугрэса

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Александр Ильин/Wikimedia

Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения из-за обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в Донецкой народной республике (ДНР) украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Новый свет: зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. <...> Населенный пункт Зугрэс: зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным представителей ДНР, в результате обстрела Старобешевской ТЭС есть пострадавшие. В администрации Старобешевского района уточнили, что минимум два сотрудники станции могут находиться под обломками разрушенного здания, передает ТАСС.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по населенному пункту Новый Свет ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО, также из ОТРК «Точка-У» был обстрелян Зугрэс.

Также в этот день сообщалось об обстреле «натовскими калибрами» Еленовки.

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