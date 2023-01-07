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Inews: китайский датчик слежения обнаружили в британской правительственной машине

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Устройство слежения обнаружили при проверке правительственных и дипломатических автомобилей Великобритании. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источник в службе безопасности королевства.

Скрытое устройство слежения обнаружили после того, как сотрудники разведки разобрали автомобили в ответ на растущую озабоченность по поводу шпионского ПО, пишет издание.

Речь идет о SIM-карте, которая позволяет отслеживать движение транспортных средств и отправлять данные в Китай. По данным британской разведки, устройство находилось внутри герметичной детали, импортированной от поставщика в Китае и установленной производителем автомобиля.

Китайские официальные лица, как пишет издание, назвали информацию о такой находке «беспочвенными и пустыми слухами». Они заявили, что Китай решительно выступает против политических манипуляций в отношении экономического и торгового сотрудничества и любых обвинений в адрес китайских предприятий.

Как подчеркивается inews, обнаружение устройства слежения вызывает серьезную обеспокоенность национальной безопасностью на фоне заявлений со стороны высокопоставленных политиков о «системных угрозах, исходящих от китайской разведки».

Ранее сообщалось, что военного летчика из США арестовали за обучение китайских пилотов посадке на авианосец.

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