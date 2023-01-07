Знакомая: погибшая от укусов собаки барнаульский врач-уролог каждый день приезжала кормить животных

Жительница Барнаула, которую насмерть загрыз алабай, была известным в городе врачом и преподавателем медуниверситета. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее знакомая Анна. По ее словам, погибшая каждый день кормила собак, которые жили на участке и охраняли дом.

«Это известная уролог-андролог, преподаватель медуниверситета Яковец Ярослава Валерьевна. Урологи все в шоке. Замечательный врач, отличный преподаватель. Студенты ее очень любили. Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась. Но чья собака напала, не знаю. Не помню, чтобы она алабая заводила. Что могло послужить причиной агрессии, неизвестно. Алкоголь исключается, она всегда за рулем», — сказала она.

Ранее в Барнауле алабай насмерть загрыз свою 58-летнюю хозяйку. Инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Как сообщили в СУ СК по региону, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нейтрализовали агрессивное животное. По факту гибели россиянки организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.