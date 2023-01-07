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В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы

Шестилетний мальчик в США выстрелил в учительницу начальной школы, его задержали

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Idris Solomon/Reuters

Шеф полиции города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, Стив Дрю заявил, что правоохранительные органы задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учителя начальной школы Ричнек. Об этом сообщает CNN.

По его словам, выстрел был произведен не случайно. Между учителем и ребенком произошла ссора, утверждает Дрю.

Он добавил, что правоохранительные органы проведут расследование.

«Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация», — рассказал Дрю.

Полицейский подчеркнул, что учительница в текущий момент находится в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что в бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный огнестрельным оружием своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах.

Инцидент произошел 25 октября 2022 года. 16-летний подросток открыл огонь в двух школах в районе Аракруза.

Сначала было установлено, что двое учителей и один ученик погибли на месте происшествия. 13 человек было госпитализировано.

Однако позднее поступила информация о смерти еще одного человека. «К сожалению, трагедия в Аракрузе еще не закончилась.

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