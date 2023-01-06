Патриарх Кирилл помолился за здоровье Михалкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился за здоровье кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова на литургии, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

«Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии», — рассказах Легойда.

Сам Легойда добавил, что разговаривал с Михалковым по телефону.

Ранее режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков получил отрицательные тесты на коронавирус и грипп.

5 января сообщалось, что Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом, но детали приводить не стали.